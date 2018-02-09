معاناة طبيبة مصرية في بريطانيا بعيدا عن ابنتها
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معاناة طبيبة مصرية في بريطانيا بعيدا عن ابنتها

  • 9 فبراير/ شباط 2018

أماني طبية مصرية عينت في قطاع الصحة ببريطانيا لسد النقص في عدد الأطباء.

ولكن لم يسمح لها باستقدام ابنتها وهو ما أثر عليها نفسيا، فما قصتها؟

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