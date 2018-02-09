معاناة طبيبة مصرية في بريطانيا بعيدا عن ابنتها

أماني طبية مصرية عينت في قطاع الصحة ببريطانيا لسد النقص في عدد الأطباء.
ولكن لم يسمح لها باستقدام ابنتها وهو ما أثر عليها نفسيا، فما قصتها؟
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أماني طبية مصرية عينت في قطاع الصحة ببريطانيا لسد النقص في عدد الأطباء.
ولكن لم يسمح لها باستقدام ابنتها وهو ما أثر عليها نفسيا، فما قصتها؟