إنماء بويضة بشرية في المختبر لأول مرة

تمكن علماء في اسكوتلاندا من إنماء بويضات بشرية في المختبر لأول مرة.

ويقول الفريق إن التقنية قد تقود إلى طرق جديدة لحفظ الخصوبة لدى الفتيات اللاتي يتلقين علاجا للسرطان وهن في طفولتهن.