إنماء بويضة بشرية في المختبر لأول مرة
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إنماء بويضة بشرية في المختبر لأول مرة

  • 10 فبراير/ شباط 2018

تمكن علماء في اسكوتلاندا من إنماء بويضات بشرية في المختبر لأول مرة.

ويقول الفريق إن التقنية قد تقود إلى طرق جديدة لحفظ الخصوبة لدى الفتيات اللاتي يتلقين علاجا للسرطان وهن في طفولتهن.