لماذا تشعر النساء بالبرودة أكثر من الرجال؟
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لماذا تشعر النساء بالبرودة أكثر من الرجال؟

  • 9 فبراير/ شباط 2018

تشير أبحاث إلى أن النساء يشعرن بالبرد أكثر من الرجال، كما أنهن يشعرن بالراحة عند درجة حرارة تزيد درجتين أو ثلاث درجات مئوية عن الرجال.

الدكتور كلير إغلين، متخصصة وظائف الأعضاء من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة، توضح الأسباب في هذا الفيديو.

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