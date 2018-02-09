لماذا تشعر النساء بالبرودة أكثر من الرجال؟

تشير أبحاث إلى أن النساء يشعرن بالبرد أكثر من الرجال، كما أنهن يشعرن بالراحة عند درجة حرارة تزيد درجتين أو ثلاث درجات مئوية عن الرجال.

الدكتور كلير إغلين، متخصصة وظائف الأعضاء من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة، توضح الأسباب في هذا الفيديو.