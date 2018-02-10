صناعة الزوارق تندثر في العراق
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صناعة الزوارق تندثر في العراق

  • 10 فبراير/ شباط 2018

اضطر كريم حنظل الذي عمل في صناعة الزوارق الصغيرة منذ 45 عاما في مدينة العمارة العراقية، إلى ترك مهنته التي ورثها عن أبيه بعد انخفاض مناسيب نهر دجلة وعزوف صيادي الأسماك عن شِرائها، مما دفعه إلى العمل في تقطيع خشب الحطب.