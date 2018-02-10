صناعة الزوارق تندثر في العراق

اضطر كريم حنظل الذي عمل في صناعة الزوارق الصغيرة منذ 45 عاما في مدينة العمارة العراقية، إلى ترك مهنته التي ورثها عن أبيه بعد انخفاض مناسيب نهر دجلة وعزوف صيادي الأسماك عن شِرائها، مما دفعه إلى العمل في تقطيع خشب الحطب.