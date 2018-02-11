ماالذي يدور في عقول الأطفال؟

يحاول العلماء في كلية بيرباك في بريطانيا معرفة المزيد عن تطور أدمغة الأطفال وما يدور في عقولهم .

ويأملالباحثون أن تسلط أبحاثهم الضوءعلى أمراض مثل التوحد وقصور الانتباه وفرط الحركة وكيفية تطورها.