هل حقا نبتة ألوي فيرا مفيدة للإنسان؟

تشتهر نبتة ألوي فيرا بخصائها الطبية وتستخدم في الطب التقليدي منذ آلاف السنين.
ولكن الخبراء يختلفون حول فائدتها للإنسان وخصوصا بشأن الحبوب والمشروبات المصنوعة منها.
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تشتهر نبتة ألوي فيرا بخصائها الطبية وتستخدم في الطب التقليدي منذ آلاف السنين.
ولكن الخبراء يختلفون حول فائدتها للإنسان وخصوصا بشأن الحبوب والمشروبات المصنوعة منها.