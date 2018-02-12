هل حقا نبتة ألوي فيرا مفيدة للإنسان؟
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هل حقا نبتة ألوي فيرا مفيدة للإنسان؟

  • 12 فبراير/ شباط 2018

تشتهر نبتة ألوي فيرا بخصائها الطبية وتستخدم في الطب التقليدي منذ آلاف السنين.

ولكن الخبراء يختلفون حول فائدتها للإنسان وخصوصا بشأن الحبوب والمشروبات المصنوعة منها.

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