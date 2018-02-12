طور تطبيق اسمه "مت معي" يعمل فقط عندما تكون شحنة بطارية الهاتف 5% أو أقل.
ويسمح التطبيق للمستخدم التواصل مع مستخدمين آخرين في مكان قريب ولديهم أيضا طاقة بطارية منخفضة في هواتفهم.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
طور تطبيق اسمه "مت معي" يعمل فقط عندما تكون شحنة بطارية الهاتف 5% أو أقل.
ويسمح التطبيق للمستخدم التواصل مع مستخدمين آخرين في مكان قريب ولديهم أيضا طاقة بطارية منخفضة في هواتفهم.