تطبيق محادثة يقلل ألم فقدان شحن هاتفك
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تطبيق محادثة يعمل عندما تنخفض شحنة البطارية إلى 5%

  • 12 فبراير/ شباط 2018

طور تطبيق اسمه "مت معي" يعمل فقط عندما تكون شحنة بطارية الهاتف 5% أو أقل.

ويسمح التطبيق للمستخدم التواصل مع مستخدمين آخرين في مكان قريب ولديهم أيضا طاقة بطارية منخفضة في هواتفهم.