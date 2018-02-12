التقطت كاميرا مثبتة في إحدى السيارات لحظة اشتعال طريق سريع في الصين.

وشب الحريق الذي التهم أتى على سيارات في الطريق بعد تسرب غاز مسال نتيجة انقلاب شاحنة.

وأصيب شخصان بحروق بليغة فيما أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة.