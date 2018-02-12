تسرب غاز يشعل طريقا سريعا
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تسرب غاز يشعل طريقا سريعا في الصين

  • 12 فبراير/ شباط 2018

التقطت كاميرا مثبتة في إحدى السيارات لحظة اشتعال طريق سريع في الصين.

وشب الحريق الذي التهم أتى على سيارات في الطريق بعد تسرب غاز مسال نتيجة انقلاب شاحنة.

وأصيب شخصان بحروق بليغة فيما أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة.

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