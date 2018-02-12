تعرف على نيكي...حلاق لاعبي كرة القدم المشاهير

نيكي الذي قدم من غانا إلى بريطانيا أصبح حلاقا خاصا بعدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الأفارقة.
رافقناه خلال زيارته منازل لاعبين ليحلق لهم شعرهم ويشذب لحاهم.
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نيكي الذي قدم من غانا إلى بريطانيا أصبح حلاقا خاصا بعدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الأفارقة.
رافقناه خلال زيارته منازل لاعبين ليحلق لهم شعرهم ويشذب لحاهم.