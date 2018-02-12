تعرف على نيكي...حلاق لاعبي كرة القدم المشاهير

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نيكي...حلاق لاعبي كرة القدم الأفارقة في الدوري الإنجليزي

  • 12 فبراير/ شباط 2018

نيكي الذي قدم من غانا إلى بريطانيا أصبح حلاقا خاصا بعدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الأفارقة.

رافقناه خلال زيارته منازل لاعبين ليحلق لهم شعرهم ويشذب لحاهم.