ممنوع على السعوديات !

أثار تصريح الشيخ عبد الله المطلق، العضو البارز بهيئة كبار العلماء، ودعوته إلى عدم إلزام النساء بارتداء العباءة، ردود فعل متباينة في السعودية.

فبينما رآه البعض معقولاً و تمهيدا لرفع فرض العباءة، راح بعض آخر يصفه بأنه انحراف على ما عهدته المملكة من قبل.

وقد تلاحقت الأحداث والتغييرات في المملكة في الأشهر الأخيرة، إذ قررت السلطة رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، والسماح لها بدخول الملاعب بعد أن كان حتى وقت قريب خطوطا حمراء لا يجوز النقاش فيها.

ورغم التغيرات العديدة التي طالت حقوق المرأة، لاتزال النساء السعوديات ممنوعات من ممارسة جملة من حقوقهن.

فما هي الأمور التي لا تزال ممنوعة على المرأة السعودية؟