الفريق السويسري للتزلج يلهو ويمرح على إنستغرام

أظهرت صور التقطها أعضاء الفريق السويسري للتزلج لأنفسهم وهم يلهون بين مسابقات الألعاب الشتوية بكوريا الجنوبية. وظهر أعضاء بالفريق يتعلقون بسير السلم المتحرك ويتزلجون أسفل مرآب للسيارات.
صور لأعضاء بالفريق السويسري يمزحون أثناء دورة الألعاب الشتوية
- 14 فبراير/ شباط 2018
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