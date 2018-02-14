الفريق السويسري للتزلج يلهو ويمرح على إنستغرام
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صور لأعضاء بالفريق السويسري يمزحون أثناء دورة الألعاب الشتوية

  • 14 فبراير/ شباط 2018

أظهرت صور التقطها أعضاء الفريق السويسري للتزلج لأنفسهم وهم يلهون بين مسابقات الألعاب الشتوية بكوريا الجنوبية. وظهر أعضاء بالفريق يتعلقون بسير السلم المتحرك ويتزلجون أسفل مرآب للسيارات.