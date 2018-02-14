شمبانيا وسيجار لبنيامين نتنياهو تثير شكوك فساد حوله

نفى نتنياهو التهم التي وجهتها إليه الشرطة الإسرائيلية بارتكابه جرائم رشا واحتيال، وقال في خطاب تلفزيوني ألقاه من مقر إقامته بعد دقائق فقط من إعلان الشرطة إن الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وإنه لم يرتكب أي مخالفات.

وأضاف أنه لم يحاول قط تحقيق مكسب شخصي خلال وجوده في منصبه.

وكانت الشرطة قد قالت إن لديها أدلة على الجرائم، وإنها ستوصي بتوجيه التهم إليه في قضيتين منفصلتين.

واسترجع نتنياهو - البالغ من العمر 68 عاما، وهو يقف وخلفه علم إسرائيل - ذكرياته كأحد أفراد الكوماندوز الإسرائيليين.

وقال "سأواصل قيادة إسرائيل بشكل يتسم بالمسؤولية والإخلاص مادمتم أنتم أيها المواطنون الإسرائيليون قد اخترتموني لقيادتكم. إنني واثق من ظهور الحقيقة وواثق من أنني سأنال ثقتكم من جديد في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها".

وقال نتنياهو" لأنني أعرف الحقيقة أقول لكم ... هذه الأمور لن تسفر عن شيء في النهاية".

ودعا ائتلاف الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي إلى يسار الوسط في إسرائيل، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى التنحي عن منصبه، في الوقت الذي يبحث فيه الادعاء العام إن كان سيوجه له رسميا تهمة الرشوة والاحتيال، وانتهاك الثقة الممنوحة له.