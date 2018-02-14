فنادق "للخلوة" بالساعة في هونغ كونغ
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كيف "يختلي" الشباب للجنس بعيدا عن أعين الوالدين في هونغ كونغ

  • 14 فبراير/ شباط 2018

مع الارتفاع المذهل في أسعار السكن، وبينما يعيش الشباب مع والديهم في هونغ كونغ، لجأ بعضهم إلى "فنادق" توفر خلوة بالساعة لممارسة الجنس بعيدا عن الأسرة.

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