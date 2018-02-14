فنادق "للخلوة" بالساعة في هونغ كونغ

مع الارتفاع المذهل في أسعار السكن، وبينما يعيش الشباب مع والديهم في هونغ كونغ، لجأ بعضهم إلى "فنادق" توفر خلوة بالساعة لممارسة الجنس بعيدا عن الأسرة.
كيف "يختلي" الشباب للجنس بعيدا عن أعين الوالدين في هونغ كونغ
- 14 فبراير/ شباط 2018
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