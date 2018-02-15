سقط طفل على سكة القطار في محطة المترو في ميلانو ايطاليا
وقام شاب يبلغ من العمر 18 عاما بمساعدته
ورصد مشغل المحطة الحادث وأوقف القطارات
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
سقط طفل على سكة القطار في محطة المترو في ميلانو ايطاليا
وقام شاب يبلغ من العمر 18 عاما بمساعدته
ورصد مشغل المحطة الحادث وأوقف القطارات