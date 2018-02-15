لحظة إنقاذ طفل في مترو الأنفاق في إيطاليا
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لحظة إنقاذ طفل منعلى قضبان المترو في إيطاليا

  • 15 فبراير/ شباط 2018

سقط طفل على سكة القطار في محطة المترو في ميلانو ايطاليا

وقام شاب يبلغ من العمر 18 عاما بمساعدته

ورصد مشغل المحطة الحادث وأوقف القطارات