زلزال المكسيك يهز غرفة الأخبار

ضرب زلزال شدته 7.2 درجة جنوب غربي المكسيك متسببا باهتزال البنايات في العاصمة مكسيكو سيتي.
وصور صحفيون في مكتب إحدى الصحف المكسيكية لحظة حدوث الزلزال.
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ضرب زلزال شدته 7.2 درجة جنوب غربي المكسيك متسببا باهتزال البنايات في العاصمة مكسيكو سيتي.
وصور صحفيون في مكتب إحدى الصحف المكسيكية لحظة حدوث الزلزال.