Earthquake shakes Mexico City newsroom
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

زلزال المكسيك يهز غرفة الأخبار

  • 17 فبراير/ شباط 2018

ضرب زلزال شدته 7.2 درجة جنوب غربي المكسيك متسببا باهتزال البنايات في العاصمة مكسيكو سيتي.

وصور صحفيون في مكتب إحدى الصحف المكسيكية لحظة حدوث الزلزال.