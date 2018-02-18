ما هي الإنفلونزا؟

عندما تستيقض يوما تعطس وتسعل ولديك حمى وتشعر بألم في العضلات، كيف ستعلم إن كنت مصابا بالبرد أم بالإنفلونزا؟

وسجلت في الولايات المتحدة وقارة آسيا حالات كثيرة غير معتادة للإصابة بالإنفلونزا.

لذلك فإنه من المهم معرفة الفرق بينها والبرد العادي.