لماذا يصوت البهلوانات لرئيس يمثلهم؟
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لماذا يصوت البهلوانات لرئيس يمثلهم؟

  • 18 فبراير/ شباط 2018

يواجه البهلوانات أزمة

انخفضت على مر السنين اعدادهم في العروض

لذا قرر البهلوانات في جميع أنحاء العالم التصويت لرئيس جديد يمثلهم.