لماذا يصوت البهلوانات لرئيس يمثلهم؟

يواجه البهلوانات أزمة
انخفضت على مر السنين اعدادهم في العروض
لذا قرر البهلوانات في جميع أنحاء العالم التصويت لرئيس جديد يمثلهم.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
يواجه البهلوانات أزمة
انخفضت على مر السنين اعدادهم في العروض
لذا قرر البهلوانات في جميع أنحاء العالم التصويت لرئيس جديد يمثلهم.