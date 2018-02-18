بالفيديو: مشادة بين نيتنياهو وظريف في مؤتمر ميونخ الأمني

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على إيران، واصفا إياها في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ الأمني الأحد بأنها "أكبر تهديد لعالمنا".

كما هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، ممثل إيران في مؤتمر ميونخ الأمني الذي ألقي كلمة في وقت لاحق ضمن فعاليات الأحد بالمؤتمر، واصفا إياه بأنه "اللسان الفصيح الذي ينطق كلاما منمقا باسم النظام الإيراني".

وقد رد ظريف بوصف تصريحات نتنياهو بـ "السيرك الهزلي"

وقال خلال المؤتمر ذاته "لقد تسنى لكم مشاهدة سيرك هزلي هذا الصباح لا يستحق حتى الرد عليه".