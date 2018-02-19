هل هذه أعلى كنيسة في العالم؟
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هل هذه أعلى كنيسة قبطية في العالم؟

  • 19 فبراير/ شباط 2018

في الجبال النائية في شمال إثيوبيا، يقوم كاهن قبطي بتسلق منحدر يصل إلى 250 مترا ليصل إلى كنيسته.

ويطالع الكاهن كتبا دينية على سفح جبل الكنيسة خلال بقاءه في المنطقة.