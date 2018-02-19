هل هذه أعلى كنيسة قبطية في العالم؟

في الجبال النائية في شمال إثيوبيا، يقوم كاهن قبطي بتسلق منحدر يصل إلى 250 مترا ليصل إلى كنيسته.
ويطالع الكاهن كتبا دينية على سفح جبل الكنيسة خلال بقاءه في المنطقة.
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في الجبال النائية في شمال إثيوبيا، يقوم كاهن قبطي بتسلق منحدر يصل إلى 250 مترا ليصل إلى كنيسته.
ويطالع الكاهن كتبا دينية على سفح جبل الكنيسة خلال بقاءه في المنطقة.