سر ابتسامة "جميلات كوريا الشمالية" في الأولمبياد

جذبت مشجعات كوريا الشمالية أنظار العالم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والمقامة في كوريا الجنوبية.
وتكشف مشجعة كورية شمالية انشقت منذ سنوات تفاصيل حول مجموعة الفتيات تلك.
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جذبت مشجعات كوريا الشمالية أنظار العالم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والمقامة في كوريا الجنوبية.
وتكشف مشجعة كورية شمالية انشقت منذ سنوات تفاصيل حول مجموعة الفتيات تلك.