سر ابتسامة "جميلات كوريا الشمالية" في الأولمبياد
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ماذا تخفي ابتسامات "جميلات كوريا الشمالية" في الأولمبياد الشتوي؟

  • 19 فبراير/ شباط 2018

جذبت مشجعات كوريا الشمالية أنظار العالم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والمقامة في كوريا الجنوبية.

وتكشف مشجعة كورية شمالية انشقت منذ سنوات تفاصيل حول مجموعة الفتيات تلك.