عالم الكتب: حصاد معرض القاهرة للكتاب

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب تغطية خاصة لحصاد الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي جرت تحت شعار "القوى الناعمة، كيف؟"

نستمع لتقييم أحد الناشرين لأداء المعرض وهل كان ملبيا لسوق الكتب والنشر في مصر. كما نستمع لمقابلة عن مجلة الثقافة العالمية ومهمة الدوريات التي تعتمد الترجمة إلى العربية.

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش.

ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.