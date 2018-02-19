الحشرات نظام غذائي جديد في سويسرا

بدأت سلسلة متاجر في سويسرا تخزين منتجات الحشرات لتقديمها كمصدر للبروتين بدل اللحوم.

والسبب ان تربية الماشية لها تأثير خطير على مصادر المياه فإنتاج كيلوغرام واحد من لحم البقر يستهلك 15 ألف لترا من المياه.