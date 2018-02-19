ساعة الذكية لاتحتاج إلى شحنها
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ساعة الذكية لاتحتاج إلى شحنها

  • 19 فبراير/ شباط 2018

ساعة الباورواتش الذكية تستخدم التكنولوجيا الحرارية لتحويل الطاقة إلى كهرباء مما يعني أنك لن تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في شحنها

استخدمت ناسا هذه التكنولوجيا في المركبة الفضائية فوياجر ويمكن تطوير التكنولوجيا لتستخدم في معدات المصانع والمشافي

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