الحشرات نظام غذائي جديد في سويسرا
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الحشرات نظام غذائي جديد في سويسرا

  • 19 فبراير/ شباط 2018

بدأت سلسلة متاجر في سويسرا تخزين منتجات الحشرات لتقديمها كمصدر للبروتين بدل اللحوم.

والسبب ان تربية الماشية لها تأثير خطير على مصادر المياه فإنتاج كيلوغرام واحد من لحم البقر يستهلك 15 ألف لترا من المياه.