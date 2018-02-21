شرب دم الكوبرا للبقاء على قيد الحياة
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شرب دم الكوبرا للبقاء على قيد الحياة

  • 21 فبراير/ شباط 2018

يتعلم الجنود الامريكيون والكوريون الجنوبيون مهارات التأقلم في الأدغال في تدريبات مشتركة مع الجيش التايلاندي.

منها شرب دماء الكوبرا في حالة ندرة المياه أو تناول الحشرات في حالة الشعور بالجوع.