شرب دم الكوبرا للبقاء على قيد الحياة

يتعلم الجنود الامريكيون والكوريون الجنوبيون مهارات التأقلم في الأدغال في تدريبات مشتركة مع الجيش التايلاندي.

منها شرب دماء الكوبرا في حالة ندرة المياه أو تناول الحشرات في حالة الشعور بالجوع.