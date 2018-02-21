بالفيديو: شرطي ينقذ طفل سقط من الطابق الرابع
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بالفيديو: شرطي ينقذ طفلا سقط من الطابق الرابع في مصر

  • 21 فبراير/ شباط 2018

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فيديو من محافظة أسيوط يظهر رجال أمن تصرفوا بسرعة لإنقاذ حياة طفل سقط من شرفة منزله في الطابق الرابع.

مواضيع ذات صلة