ما هو السلاح السري للولا "عاشقة التزلج"

لولا فتاة ذات تسع سنوات تعشق التزلج علي اللوح الخشبي.

ترغب لولا بالانضمام إلى فريق من الفتيات اللواتي يمارسن التزلج لمنافسة فريق من الأولاد من أجل زيادة الاهتمام في هذه الرياضة.