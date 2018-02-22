شغف فتاة بالتزلج على اللوح الخشبي
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما هو السلاح السري للولا "عاشقة التزلج"

  • 22 فبراير/ شباط 2018

لولا فتاة ذات تسع سنوات تعشق التزلج علي اللوح الخشبي.

ترغب لولا بالانضمام إلى فريق من الفتيات اللواتي يمارسن التزلج لمنافسة فريق من الأولاد من أجل زيادة الاهتمام في هذه الرياضة.

مواضيع ذات صلة