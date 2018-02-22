كيف تعد طبق الكشري؟

يعتبر الكثيرون طبق الكشري طبقا وطنيا في مصر.

ويباع الكشري على قارعة الطريق وفيه كمية كبيرة من الكربوهيدرات بفضل المعكرونة والأرز ويشعر الشخص بالشبع بعد تناوله.

فلنتعرف على مكوناته وطريقة اعداده.