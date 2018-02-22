كيف تعد طبق الكشري؟
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وجبات عالمية: طبق الكشري

  • 22 فبراير/ شباط 2018

يعتبر الكثيرون طبق الكشري طبقا وطنيا في مصر.

ويباع الكشري على قارعة الطريق وفيه كمية كبيرة من الكربوهيدرات بفضل المعكرونة والأرز ويشعر الشخص بالشبع بعد تناوله.

فلنتعرف على مكوناته وطريقة اعداده.