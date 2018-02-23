هل يتحول جيران النيل إلى أعداء؟

يعد نهر النيل شريان الحياة لإثيوبيا والسودان ومصر.
لكن سدالنهضة الذي يبنى حاليا في إثيبوبيا يثير تساؤلات عن مصير الحصص المائية التي ستصل إلى السودان ومصر.
وهناك مخاوف من أن يتحول جيران اليوم إلى أعداء في المستقبل.
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يعد نهر النيل شريان الحياة لإثيوبيا والسودان ومصر.
لكن سدالنهضة الذي يبنى حاليا في إثيبوبيا يثير تساؤلات عن مصير الحصص المائية التي ستصل إلى السودان ومصر.
وهناك مخاوف من أن يتحول جيران اليوم إلى أعداء في المستقبل.