هل يتحول جيران النيل إلى أعداء؟
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مخاوف من تحول صراع السيطرة على النيل إلى عداء

  • 23 فبراير/ شباط 2018

يعد نهر النيل شريان الحياة لإثيوبيا والسودان ومصر.

لكن سدالنهضة الذي يبنى حاليا في إثيبوبيا يثير تساؤلات عن مصير الحصص المائية التي ستصل إلى السودان ومصر.

وهناك مخاوف من أن يتحول جيران اليوم إلى أعداء في المستقبل.