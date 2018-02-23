جسر زجاجي معلق بطول نصف كيلو
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أطول جسر زجاجي معلق في العالم بطول نصف كيلومتر

  • 23 فبراير/ شباط 2018

افتتح قبل عدة أسابيع في الصين أطول جسر زجاجي معلق في العالم.

رصف الجسر بأكثر من 1000 لوح من الزجاج الشفاف ويبلغ طوله 500 متر تقريبا.

صمم الجسر ليحمل 2000 شخص ولكن لضمان سلامة الأشخاص يسمح فقط بمرور 500 شخص عليه في آن واحد