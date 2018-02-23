افتتح قبل عدة أسابيع في الصين أطول جسر زجاجي معلق في العالم.
رصف الجسر بأكثر من 1000 لوح من الزجاج الشفاف ويبلغ طوله 500 متر تقريبا.
صمم الجسر ليحمل 2000 شخص ولكن لضمان سلامة الأشخاص يسمح فقط بمرور 500 شخص عليه في آن واحد
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
افتتح قبل عدة أسابيع في الصين أطول جسر زجاجي معلق في العالم.
رصف الجسر بأكثر من 1000 لوح من الزجاج الشفاف ويبلغ طوله 500 متر تقريبا.
صمم الجسر ليحمل 2000 شخص ولكن لضمان سلامة الأشخاص يسمح فقط بمرور 500 شخص عليه في آن واحد