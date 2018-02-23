افتتح قبل عدة أسابيع في الصين أطول جسر زجاجي معلق في العالم.

رصف الجسر بأكثر من 1000 لوح من الزجاج الشفاف ويبلغ طوله 500 متر تقريبا.

صمم الجسر ليحمل 2000 شخص ولكن لضمان سلامة الأشخاص يسمح فقط بمرور 500 شخص عليه في آن واحد