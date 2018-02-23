انطلاق أول مهرجان لموسيقى الجاز في السعودية

انطلق في العاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس، أول مهرجان لموسيقى الجاز في المملكة.

العرض الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه التابعة للحكومة، ويستمر 3 أيام، يأتي في إطار سياسة الانفتاح التي تشهدها البلاد.

وقال موقع روزنامة الترفيه (التابع لهيئة الترفيه) إن “مهرجان الجاز والطعام والفنون هو مهرجان يحتفل بثقافة موسيقى الجاز، التي نشأت في بداية القرن العشرين، والتي ألهمت مدارس فنية أخرى، سمعية وبصرية”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه كشفت عن النشاطات لعام 2018، مشيرة إلى أنها تحتوي على ما يزيد عن 5 آلاف فعالية متنوعة بين عروض ومهرجانات وحفلات فنية وموسيقية، تتوزع على 56 مدينة في جميع مناطق المملكة.

وأعلنت أنها تنوي استثمار 64 مليار دولار في القطاع الترفيهي خلال السنوات العشر المقبلة.