كليك: ساعة يفترض أن تعمل لـ10 آلاف سنة

في كليك لهذا الأسبوع:

روبوت كلب وله ذيل يتغلب على تدخل الغنسان ويكمل مهمته.

ساعة يبنيها مؤسس شركة أمازون يفترض ان تعمل لعشر ألفيات.

جولة في عاصمة تايلاند التاريخية بتقنية الواقع الافتراضي.

وأخيرا، تطوير طائرة جديدة في بقريطانيا تقلع وتحط عموديا.