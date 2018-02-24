كليك: ساعة يفترض أن تعمل لـ10 آلاف سنة

في كليك لهذا الأسبوع:
روبوت كلب وله ذيل يتغلب على تدخل الغنسان ويكمل مهمته.
ساعة يبنيها مؤسس شركة أمازون يفترض ان تعمل لعشر ألفيات.
جولة في عاصمة تايلاند التاريخية بتقنية الواقع الافتراضي.
وأخيرا، تطوير طائرة جديدة في بقريطانيا تقلع وتحط عموديا.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
في كليك لهذا الأسبوع:
روبوت كلب وله ذيل يتغلب على تدخل الغنسان ويكمل مهمته.
ساعة يبنيها مؤسس شركة أمازون يفترض ان تعمل لعشر ألفيات.
جولة في عاصمة تايلاند التاريخية بتقنية الواقع الافتراضي.
وأخيرا، تطوير طائرة جديدة في بقريطانيا تقلع وتحط عموديا.