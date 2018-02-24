كيف يمكن نقل فيل يزن ستة أطنان؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كيف تنقل فيلا يزن ستة أطنان؟

  • 24 فبراير/ شباط 2018

بدأ مسؤولون في الحياة البرية في كينيا عملية ضخمة لنقل أفيال من المناطق الزراعية إلى مناطق أخرى لمنعهم من الإضرار بالمحاصيل الزراعية واغضاب المزارعين.

قدرت تكلفة عملية النقل بنحو 6 ملايين دولار.