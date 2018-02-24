كيف تنقل فيلا يزن ستة أطنان؟

بدأ مسؤولون في الحياة البرية في كينيا عملية ضخمة لنقل أفيال من المناطق الزراعية إلى مناطق أخرى لمنعهم من الإضرار بالمحاصيل الزراعية واغضاب المزارعين.
قدرت تكلفة عملية النقل بنحو 6 ملايين دولار.
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بدأ مسؤولون في الحياة البرية في كينيا عملية ضخمة لنقل أفيال من المناطق الزراعية إلى مناطق أخرى لمنعهم من الإضرار بالمحاصيل الزراعية واغضاب المزارعين.
قدرت تكلفة عملية النقل بنحو 6 ملايين دولار.