صورة ثلاثية الأبعاد تطفو في الهواء
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صورة ثلاثية الأبعاد تطفو في الهواء

  • 26 فبراير/ شباط 2018

استخدمت ذرة غبار وشعاع ليزر لرسم صورة طافية في الهواء.

وتمكن العلماء من تحريك الصورة ويقولون إن هذه التقنية يمكن أن تساعد في التحضير للعمليات الجراحية.