صورة ثلاثية الأبعاد تطفو في الهواء

استخدمت ذرة غبار وشعاع ليزر لرسم صورة طافية في الهواء.
وتمكن العلماء من تحريك الصورة ويقولون إن هذه التقنية يمكن أن تساعد في التحضير للعمليات الجراحية.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
استخدمت ذرة غبار وشعاع ليزر لرسم صورة طافية في الهواء.
وتمكن العلماء من تحريك الصورة ويقولون إن هذه التقنية يمكن أن تساعد في التحضير للعمليات الجراحية.