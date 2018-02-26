"الأفعى السوداء" بطل فنون القتال الضرير

عندما أصيب الجنوب أفريقي رونالد دالميني بالعمى لم يعرف كيف يتصرف.
كان بطلا في فنون القتال المختلطة والآن يدرب فاقدي البصر علىيها للدفاع عن انفسهم.
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عندما أصيب الجنوب أفريقي رونالد دالميني بالعمى لم يعرف كيف يتصرف.
كان بطلا في فنون القتال المختلطة والآن يدرب فاقدي البصر علىيها للدفاع عن انفسهم.