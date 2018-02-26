"الأفعى السوداء" بطل فنون قتال وضرير
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"الأفعى السوداء" بطل فنون القتال الضرير

  • 26 فبراير/ شباط 2018

عندما أصيب الجنوب أفريقي رونالد دالميني بالعمى لم يعرف كيف يتصرف.

كان بطلا في فنون القتال المختلطة والآن يدرب فاقدي البصر علىيها للدفاع عن انفسهم.