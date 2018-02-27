رياح سيبيريا تجمد مناطق في أوروبا
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رياح سيبيريا تجمد مناطق في أوروبا

  • 27 فبراير/ شباط 2018

تشهد بريطانيا ومناطق أخرى من اوروبا موجة برد شديدة قادمة من سيبيريا في روسيا.

وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا إلى 8 درجات تحت الصفر كما حدث في العاصمة الإيطالية روما.

وشهدت روما نزول الثلوج للمرة الأولى منذ عام 2012.