رياح سيبيريا تجمد مناطق في أوروبا

تشهد بريطانيا ومناطق أخرى من اوروبا موجة برد شديدة قادمة من سيبيريا في روسيا.
وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا إلى 8 درجات تحت الصفر كما حدث في العاصمة الإيطالية روما.
وشهدت روما نزول الثلوج للمرة الأولى منذ عام 2012.
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تشهد بريطانيا ومناطق أخرى من اوروبا موجة برد شديدة قادمة من سيبيريا في روسيا.
وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا إلى 8 درجات تحت الصفر كما حدث في العاصمة الإيطالية روما.
وشهدت روما نزول الثلوج للمرة الأولى منذ عام 2012.