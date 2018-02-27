عالم الكتب: "الخيال السياسي"

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب لقاء مع الباحث المصري عمار علي حسن عن كتابه الصادر مؤخرا "الخيال السياسي" والذي يرصد فيه ظاهرة الخيار وروافدها في عالم السياسة ليخلص إلى أن الخيال السياسي ضروري للحاكم والمحكوم. كما نتوقف عند الروايات التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة "بوكر العربية"، وعرض لأحدث الإصدارات في المكتبات.

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش.

ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.