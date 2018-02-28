تعرف على المادة التي لا يخترقها الرصاص
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نيتريد البورون المكعب أقوى مادة صنعها الإنسان

  • 28 فبراير/ شباط 2018

تعد مادة نيتريد البورون المكعب هي أقوى مادة صنعها الإنسان، وتستخدم صناعيا في قطع العناصر الأشد صلابة بينما تدخل في صناعة الدروع العسكرية.

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