ماذا يفعلون في باكستان بنسخ القرآن التالفة؟

جبل نور القرآن.. حل لجأ إليه المسلمون في باكستان للتعامل مع ما تلف من نسخ القرآن.

ويحتوي الجبل على عدد من الأنفاق فيها أكياس مليئة بنسخ القرآن.

ويحفر مزيد من الأنفاق في الجبل لاستيعاب مزيد من النسخ.

تقرير اسكندر كرماني