رجل يحطم كاميرات مراقبة السرعة في واشنطن

تبحث الشرطة الأمريكية في العاصمة واشنطن عن رجل حطم عددا من الكاميرات التي تراقب سرعة سائقين.

وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات مراقبة الرجل وهو يحطم إحدى الكاميرات.