رجل يحطم كاميرات مراقبة السرعة في واشنطن
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رجل يحطم كاميرات مراقبة السرعة في واشنطن

  • 1 مارس/ آذار 2018

تبحث الشرطة الأمريكية في العاصمة واشنطن عن رجل حطم عددا من الكاميرات التي تراقب سرعة سائقين.

وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات مراقبة الرجل وهو يحطم إحدى الكاميرات.

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