أطلق حزب الله اللبناني، لعبة إلكترونية جديدة ثلاثية الأبعاد تحت مسمى "الدفاع المقدّس- حماية الوطن والمقدسات ".

الهدف من هذه اللعبة بحسب الحزب، هو توثيق لمشاركة مقاتليه في الحرب الدائرة في سوريا ضد ما أسماهم بالتكفيريين بإشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

تجسّد اللعبة مجموعة من المعارك التي شارك فيها الحزب منذ عام ٢٠١٣، وتبدأ بمعركة "الدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق"، وتنتهي بمعارك الحدود اللبنانية السورية في منطقة رأس بعلبك.

ليس هذه أول مرة يطلق فيها حزب الله ألعاباً إلكترونية حربية، فقد سبق له أن أطلق عقب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام ٢٠٠٠ لعبة إلكترونية تجسد قتاله ضد إسرائيل.