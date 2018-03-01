تتيح سلسلة (من مهرجان 2018) فرصة مشاهدة عدد من الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية القصيرة والأفلام الوثائقية الطولية التي ستتنافس فيما بينها ضمن هذا العام في مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات. يقام المهرجان من 20 ولغاية 26 نيسان / أبريل موعد إعلان اسماء الرابحين.
من مهرجان 2018
- 1 مارس/ آذار 2018
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