كيف تبقى دافئا...نصائح من بلدان باردة
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كيف تبقى دافئا...نصائح من بلدان باردة

  • 3 مارس/ آذار 2018

مع موجة البرد والثلوج التي تجتاح أوروبا حاليا، سألنا أشخاصا من روسيا وصربيا وأوكرانيا وكندا كيف يمكن أن يبقى الشخص دافئا خلال هذه الفترة.