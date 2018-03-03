في هولندا...عندما تتجمد قنوات المياه يتزلجون عليها
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في هولندا...عندما تتجمد قنوات المياه يتزلجون عليها

  • 3 مارس/ آذار 2018

تشهد أوروبا موجة برد قارس ونزول للثلوج وتجلى هذا في أمستردام في هولندا.

ولشدة البرودة هناك تجمدت قنوات المياه، فانتهز الناس تلك الفرصة ونزلوا للتزلج على مياهها.

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