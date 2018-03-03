في هولندا...عندما تتجمد قنوات المياه يتزلجون عليها

تشهد أوروبا موجة برد قارس ونزول للثلوج وتجلى هذا في أمستردام في هولندا.

ولشدة البرودة هناك تجمدت قنوات المياه، فانتهز الناس تلك الفرصة ونزلوا للتزلج على مياهها.