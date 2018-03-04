انطلاق أول "ماراثون نسائي" في السعودية، واحتدام الجدل حول المسلسلات التركية بعد أنباء حول إيقافها على قناة MBC ، من أبرز المواضيع التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب.

مغردون: #المسلسلات_التركيه... هل تصبح ضحية الخلافات السياسة؟

تداول نشطاء عرب خبرا مفاده إيقاف عرض المسلسلات التركية على قناة MBC بدءًا من الأحد 4 مارس/آذار 2018.

مصدر الصورة Ay Yapim

ولم تصدر مجموعة MBC أي بيان رسمي لتأكيد الخبر، في حين أشار مغردون إلى أن المسلسلات التركية أزيلت من على موقع القناة.

كما ذكرت صحف الكترونية نقلا عن مصدر مسؤول داخل مجموعة MBC بأن القناة ستعرض مسلسلات مصرية وبرازيلية بدلا من التركية.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة الخبر حتى كتابة هذه السطور.

ولم يلبث وقت طويل حتى تحول الخبر إلى هاشتاغ اعتلى قائمة الهاشتاغات الأكثراستخداما في عدد من الدول العربية.

و تضمن هاشتاغ#مجموعة_MBC تساؤلات كثيرة من عشاق هذه المسلسلات الذين أعربوا عن صدمتهم من الخبر.

وففي الوقت الذي وصف فيه مغردون قرار إيقاف عرض المسلسلات التركية بالمتأخر، أرجعه آخرون لخلافات سياسية بين أنقرة والرياض.

كما استعان آخرون بهاشتاغ #المسلسلات_التركيه ليقيم هذه المسلسلات وتأثيراها على المتلقي العربي.

ويرى مغردون أن تلك المسلسلات تحولت إلى مصدر لنقل الثقافة التركية إلى المجتمع العربي و بأنها أسهمت في توطيد العلاقة بين الشعوب.

في حين يحذر آخرون من تأثيراتها السلبية، إذ يروها سببا في انهيار الثقافة العربية بانشغال العقول بتوافه الأمور، وفق تعبيرهم.

"أول ماراثون نسائي" في السعودية

يحظى أول ماراثون نسائي في السعودية بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مرحب به، ومستنكر لتنظيمه، وذلك عبر هاشتاغ #الاحساء_تركض.

مصدر الصورة Twitter

ونُظم الماراثون، الأول من نوعه في السعودية ، في مدينة الأحساء، واشتُرط على المشاركات فيه الالتزام بالضوابط الشرعية، حيث ارتدت الفتيات العباءة والحجاب.

واحتل هاشتاغ #الاحساء_تركض مرتبة متقدمة في قائمة الهاشتاغات الأكثر استخدامًا في السعودية، مسجلا أكثر من 10 ألف تغريدة.

وتفاوتت آراء المغردين حول الماراثون، إذ أشاد مغردون به وذكروا بمدى أهمية الخطوة كونها تهدف إلى إشراك المرأة السعودية في الأنشطة التي حرمت منها لسنوات.

على النقيض من ذلك، عبر مغردون عن استيائهم من تنظيم الماراثون، فوصفوه "بالسخيف"، وبـ "المخالف للشرع ". واتهم بعضهم السلطات بالتودد للغرب من خلال تنظيم هذه الأنشطة التي اعتبروها "دخيلة على المجتمع السعودي وتقاليده".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ameeeem15o نساء محجبات ومحتشمات يمارسن رياضة بدنيه مفيدة ومهمه ما الجرم الذي تتحدثون عنه ؟



هناك ملايين الجرائم تستدعي حديثكم هناك نساء معضولات تقدم بهن العمر ولم تلتفتوا لهن هناك معنفات ومطلقات لا يجدن المعين على نوائب الدهر أين أنتم عنهن

أم لا يلتفت شعبنا الكريم الإ للزلة؟ #الاحساء_تركض — أميرة المطيري (@ameeeem15o) ٣ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @naifn18n حنى قلنا النساء تسوي رياضه في أنديه مغلقه بالمدارس مو مشكله صحه وتحريك للجسم أما جري بالشوارع والرجال والكاميرات تصورهن وتلاحقهن ماهو المطلوب ؟! ماهو الهدف ؟! أين الحضارة ؟! أين الإنفتاح؟! أين الترفيه ؟! ممكن أحد يجاوب 🤔 #الاحساء_تركض — naif_N18 (@naifn18n) ٣ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yassertourguide جميل ان نرى الرياضة للجميع وخاصة النساء والفتيات ولكن لو كان هذا التجمهر وهذا السباق داخل الاندية الرياضية وحول مضمار كرة القدم وبعيد عن اعين الرجال وعدسات التصوير وبادارة نسائية لكان الحدث اجمل واجمل #الاحساء_تركض — ياسر اليوسف (@yassertourguide) ٤ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Haunted2012 من الحيل الذكورية للحفاظ ع الهيمنة الذكورية: مقاومة حقوق المرأة بالسخرية والتحقير.

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أن أرى-هنا-ذكور يسخرون من امرأة تمارس حقها بالجري،ويسخرون من عباءتها التي(أجبروها هم عليها)..هو شيء متوقع!

لكن أن تُشارك نساء نفس السخرية والتحقير فهذا نموذج على"الهوية الممسوخة".#الاحساء_تركض — رغد العبدالعزيز (@Haunted2012) ٤ مارس، ٢٠١٨

زياد عيتاني من متهم إلى تهمة تلاحق الأمن في لبنان

ما إن غرد وزير الداخلية اللبناني معلنا براءة الفنان زياد عيتاني، من تهم التخابر مع إسرائيل، حتى تصدر هاشتاغ #زياد_عيتاني لائحة الترند في لبنان.

لكن تغريدة الوزير لم تلق استحسان الجميع، إذ اتهم مغردون الوزير بالاستثمار في القضية لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وأطلقوا هاشتاغ #نهاد_المشنوق_استقيل طالبوا من خلاله الوزير بالاستقالة.

يذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت ضابطة للاشتباه في تورطها في تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل اللبناني زياد عيتاني، الذي أوقف منذ 4 أشهر.

وقد أثارت التطورات الجديدة في قضية عيتاني تساؤلات حول مصداقية الأجهزة الأمنية والقضاء في لبنان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RicardoRKaram منذ مساء أمس وأنا أفكّر بقابعي السجون في بلادي من دون محاكمة أو بأحكام مفبركة ومزيّفة... نحن في جمهورية العجائب ... #زياد_عيتاني — Ricardo Karam (@RicardoRKaram) ٣ مارس، ٢٠١٨

و بين التهنئة والاستغراب تنوعت تعليقات المغردين حول تبرئة الممثل. فالمرحبون بالقرار رأوا أن التبرئة فضحت فساد القضاء وتلاعب المسؤولين بمصائر المواطنين، على حد قولهم.

بالمقابل، استنكر مغردون التعليقات المشككة في نزاهة القضاء ودعوا إلى التأني حتى تنجلي الحقيقة، وإلى تحييد القضية من التجاذب السياسية، والتوقف عن استغلالها للإساءة لدور الأجهزة الأمنية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @joemaalouftv الاعتذار من #زياد_عيتاني من واجب من فبرك الملف والصق به التهمة. لا ذنب للشعب اللبناني إذا وضع ثقته بأجهزته الأمنية وضبّاطها والضرر ليس من مسؤولية النّاس. لم نعد نثق بسهولة بما يَصِلُنا خاصة أن ملف العيتاني الذي سرّب كانَ مُحكَم ومُفَصّل — joemaalouf (@joemaalouftv) ٢ مارس، ٢٠١٨