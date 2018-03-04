إيرباص تعمل على توفير شبكة هاتف محمول على طائراتها
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كليك: إيرباص تعمل على توفير شبكة هاتف محمول على طائراتها

  • 4 مارس/ آذار 2018

في كليك هذا الأسبوع:

شركة إيرباص تعمل على توفير شبكة الهاتف المحمول (الجيل الخامس) على طائراتها.

سترة مزودة بجهاز يستشعر نبضات قلب الحيوان ودرجة حرارته ويراقب درجة نشاطه.

وروبوت إسمه بيبر يتفاعل مع الناس ويفهم عواطفهم.