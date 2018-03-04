إيرباص تعمل على توفير شبكة هاتف محمول على طائراتها

في كليك هذا الأسبوع:
شركة إيرباص تعمل على توفير شبكة الهاتف المحمول (الجيل الخامس) على طائراتها.
سترة مزودة بجهاز يستشعر نبضات قلب الحيوان ودرجة حرارته ويراقب درجة نشاطه.
وروبوت إسمه بيبر يتفاعل مع الناس ويفهم عواطفهم.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
في كليك هذا الأسبوع:
شركة إيرباص تعمل على توفير شبكة الهاتف المحمول (الجيل الخامس) على طائراتها.
سترة مزودة بجهاز يستشعر نبضات قلب الحيوان ودرجة حرارته ويراقب درجة نشاطه.
وروبوت إسمه بيبر يتفاعل مع الناس ويفهم عواطفهم.