حادثة غامضة تؤدي إلى انتفاخ جسم غواص

رجل من بيرو اسمه أليخاندرو راموس كان يغوص ويجمع المحار.
وفي يوم من الأيام تعرض إلى حادث جعله يصعد إلى سطح الماء بسرعة وليس تدريجيا.
ويقول أليخاندرو إنه خلال دقائق انتفخ جسمه وتضخم.
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رجل من بيرو اسمه أليخاندرو راموس كان يغوص ويجمع المحار.
وفي يوم من الأيام تعرض إلى حادث جعله يصعد إلى سطح الماء بسرعة وليس تدريجيا.
ويقول أليخاندرو إنه خلال دقائق انتفخ جسمه وتضخم.