حادثة غامضة تؤدي إلى انتفاخ جسم غواص
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حادثة غامضة تؤدي إلى انتفاخ جسم غواص

  • 4 مارس/ آذار 2018

رجل من بيرو اسمه أليخاندرو راموس كان يغوص ويجمع المحار.

وفي يوم من الأيام تعرض إلى حادث جعله يصعد إلى سطح الماء بسرعة وليس تدريجيا.

ويقول أليخاندرو إنه خلال دقائق انتفخ جسمه وتضخم.

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