أطفال في بغداد وتجربة مختلفة مع حيوانات برية
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أطفال في بغداد وتجربة مختلفة مع حيوانات برية

  • 4 مارس/ آذار 2018

أقيم في العاصمة العراقية بغداد مهرجان للتعريف بالحياة البرية.

واستعرضت مجموعة من المتطوعين اسمها "المنقذون" عددا مِن الحيوانات البرية وغير البرية في محاولة لتثقيف المجتمع تجاهها وكيفية التعامل معها.

تقرير: حيدر أحمد

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