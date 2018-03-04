أطفال في بغداد وتجربة مختلفة مع حيوانات برية

أقيم في العاصمة العراقية بغداد مهرجان للتعريف بالحياة البرية.
واستعرضت مجموعة من المتطوعين اسمها "المنقذون" عددا مِن الحيوانات البرية وغير البرية في محاولة لتثقيف المجتمع تجاهها وكيفية التعامل معها.
تقرير: حيدر أحمد
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أقيم في العاصمة العراقية بغداد مهرجان للتعريف بالحياة البرية.
واستعرضت مجموعة من المتطوعين اسمها "المنقذون" عددا مِن الحيوانات البرية وغير البرية في محاولة لتثقيف المجتمع تجاهها وكيفية التعامل معها.
تقرير: حيدر أحمد