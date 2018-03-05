جلسات نحيب جماعي بالهند للسيطرة على التوتر

ينظم ناد للبكاء في الهند جلسات شهرية لأعضائه كي يتمكنوا من البكاء والتخفيف من شعورهم بالتوتر.
لدفع الأعضاء للبكاء، يستخدم المنظمون الموسيقى المؤثرة أو يقوم الأعضاء بالحديث عن مشاكلهم الحزينة.
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ينظم ناد للبكاء في الهند جلسات شهرية لأعضائه كي يتمكنوا من البكاء والتخفيف من شعورهم بالتوتر.
لدفع الأعضاء للبكاء، يستخدم المنظمون الموسيقى المؤثرة أو يقوم الأعضاء بالحديث عن مشاكلهم الحزينة.