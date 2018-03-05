جلسات نحيب جماعي بالهند للسيطرة على التوتر
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نادي البكاء ينقلك من الحزن إلى الفرح

  • 5 مارس/ آذار 2018

ينظم ناد للبكاء في الهند جلسات شهرية لأعضائه كي يتمكنوا من البكاء والتخفيف من شعورهم بالتوتر.

لدفع الأعضاء للبكاء، يستخدم المنظمون الموسيقى المؤثرة أو يقوم الأعضاء بالحديث عن مشاكلهم الحزينة.

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