هل يمكن لوباء الانفلونزا قتل الملايين؟
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هل يمكن لوباء الانفلونزا قتل الملايين؟

  • 6 مارس/ آذار 2018

في عام 1918 خلال الحرب العالمية الأولى نشر جندي فيروسا قتل ثلاثة أمثال قتلى الحرب نفسها ماهو هذا الفيروس؟ هل يمكنه قتل الملايين الآن؟